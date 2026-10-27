27/ 10/ 2026 07:53

Casas con hasta un metro de barro: así amaneció el sector de El Arrayán tras deslizamiento por lluvias

Las intensas precipitaciones que afectaron a la Región Metropolitana la jornada de este lunes provocaron la activación de una quebrada y posterior deslizamiento de tierra y rocas en el sector de El Arrayán, Lo Barnechea. Tras este fenómeno climático, el alud de barro cortó el tránsito vehicular en algunos sectores, dejando a residentes parcialmente aislados y viviendas anegadas producto del lodo.