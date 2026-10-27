27/ 10/ 2026 07:57

“Jefa, está la embarrada”: mujer registró dramático momento tras deslizamiento de tierra en El Arrayán

“Estaba sola” y con una puerta bloqueada por el barro. Así fue descrita la situación de una vecina de El Arrayán, en Lo Barnechea, durante un registro captado tras las intensas lluvias que provocaron un deslizamiento de tierra y rocas en el sector. “Yo voy a ayudar porque (…) la tía estaba sola”, relató la persona que grabó las consecuencias de la emergencia, mientras mostraba cómo el material había afectado el lugar. “Miren, yo aquí pude destapar, destapé esa puerta, porque estaba presionada y no se podía abrir”, agregó.