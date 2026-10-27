27/ 10/ 2026 17:41

VIDEO | Impactante caída de avioneta sobre jardín infantil: dentro habían 180 niños

Cerca de las 14:30 del pasado viernes, una avioneta agrícola cayó sobre un jardín infantil en Brasil. Distintos registros del accidente fueron revelados y muestran la magnitud del impacto luego de que la nave perdiera el control. Al interior del lugar se encontraban alrededor de 180 niños de entre 1 y 5 años, además de profesores y auxiliares. Sin embargo, afortunadamente, ninguna persona terminó lesionada, porque estaban en otras salas. El único herido fue el piloto.