“Una suspensión no procede”: Gobierno responde por 56 rebajas de penas a condenados por delitos sexuales

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, explicó que “los que están ejecutoriados, ya pasaron todo trámite legal”. Además, defendió que el Ministerio de Justicia actuó conforme a la ley.

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, confirmó este viernes que se mantienen las 56 rebajas de penas a condenados por delitos sexuales.

En un punto de prensa en La Moneda, realizado horas después de que el Ministerio de Justicia anunciara la suspensión de la tramitación de decretos de rebaja de condena, la autoridad precisó el alcance de la medida.

“Los que están ejecutoriados, se entiende que ya pasaron todo trámite legal, por lo tanto una suspensión no procede ”, sostuvo el subsecretario de la Segegob.

Lo anterior, en respuesta al anuncio de suspensión de tramitaciones de rebajas de condenas informada durante la mañana de este viernes, ya que explicó que “la idea es paralizar todos los decretos que se puedan paralizar y centrar la discusión legislativa en el Congreso con un proyecto de ley”.





Arenas defiende actuación del Gobierno ante rebajas de penas

El vocero rechazó los cuestionamientos sobre una eventual intención del Ejecutivo de beneficiar a los condenados: “Suponer que el gobierno tiene alguna intencionalidad de favorecer a delincuentes que han cometido este tipo de delitos es una manipulación política de un tema humano muy grave”.

“Por supuesto que el gobierno no está contento con los decretos que rebajan las penas , el gobierno ha prometido mano dura contra la delincuencia y protección a los menores, por lo tanto es un tema que para nosotros es fundamental y doloroso”, agregó.





En esa línea, sostuvo que “aunque no nos gusten este tipo de decretos, somos un gobierno que cumple la ley y la Constitución”.

Según explicó, el artículo segundo de la ley establece que se trata de “un derecho” que el Ministerio de Justicia no puede negar, pues los afectados pueden recurrir de amparo y los tribunales han resuelto “consistentemente” que debe otorgarse.

Durante su intervención, Arenas mostró dos decretos como ejemplo: uno emitido durante el gobierno de Gabriel Boric y otro durante la administración de José Antonio Kast.

“El resultado es exactamente el mismo en el gobierno de Gabriel Boric y en este gobierno, en ambos casos se cumplió con la ley, la normativa y no se cometieron arbitrariedades”, aseguró.

Finalmente, el subsecretario insistió en la necesidad de modificar la legislación. “El presidente está convencido de que en este procedimiento se respetó la Constitución, la ley y está consciente de que tenemos un problema grave en materia legislativa”, concluyó.