“Tú, que estás…”: La furiosa reacción de Raquel Argandoña tras ser consultada por rumores de paternidad de Nano Calderón
La animadora se enojó luego de que Paty Maldonado le cantara la canción de Ana Lissa “Abuelito, dime tú”.
Durante la tarde de este lunes, Raquel Argandoña se refirió a los rumores de presunta paternidad de su hijo, Nano Calderón.
La animadora tuvo una furiosa reacción, luego de que Paty Maldonado le cantara la canción de Ana Lissa “Abuelito, dime tú”.
¿Qué dijo Raquel Argandoña?
En el último capítulo de su programa “Tal Cual”, José Miguel Viñuela le recomendó a Patricia Maldonado viajar a República Dominicana con su hija y nieto.
En ese momento, el animador le dice a Raquel: “Oye, salió que tú… ¿Sí?”, mientras que Maldonado agregó: “Que ibas a ser abuela”.
Además, Patricia comenzó a cantar: “Abuelita, dime tú”, en alusión al hit de Ana Lissa, a lo que Raquel enfureció en vivo: “No, ya ese tema no se toca porque no se habla, no”, contestó.
“Yo lo vi”, respondió Viñuela, mientras que Argandoña arremetió: “Mi amor, se dicen tantas cosas desde cuándo, tú que estás en el ambiente, ¿por qué crees todas las estupideces que salen?” y cambió el tema rápidamente.
Los rumores datan desde septiembre, cuando Nano fue vinculado sentimentalmente a la corredora de propiedades colombiana, Erika Robayó.
La mujer visitó a Nano, se fotografiaron besándose, abrazados, en románticas salidas e incluso él le obsequió un collar con la fecha en que la vio por primera vez.
Sin embargo, Calderón confirmó que solo se vieron 10 días y que no eran pareja. Un mes después, la mujer publicó en su cuenta de Instagram que estaba embarazada, sin revelar quién es el padre.
Finalmente, Robayó pidió respeto a través de redes sociales, mientras que Nano no se refirió directamente al tema, lo que aumentó las especulaciones.