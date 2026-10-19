“Ojalá salga varón”: Nano Calderón protagonizó polémica interacción con mujer a la que fue vinculado sentimentalmente

Meily publicó una imagen de una ecografía y tras las preguntas de los internautas, él tuvo una particular respuesta.

Este lunes, Nano Calderón encendió las alarmas por una polémica interacción con Meily Flandorffer, una de las mujeres con las que fue vinculado sentimentalmente tiempo atrás.

Todo esto encendió las alarmas en redes, puesto que Erika Robayó anunció su embarazo, semanas después de haber visitado a Nano en Chile y haber publicado románticos registros.





¿Qué pasó con Nano Calderón?

Meily publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece un monitor de ecografías y escribió: “¿Niño o niña?”.

La situación generó que los usuarios preguntaran si el presunto bebé era de Calderón, a lo que ella escribió en las reacciones a dicha historia: “Nano Calderón, te amo”, sumado a emojis de besos y caras enamoradas.

Pero lo que generó revuelo fue la contestación del empresario, quien escribió: “Te amo, mi amor, ojalá salga varón; si no, te hago otro”.

Minutos después, la modelo dejó en claro que no se trataba de un embarazo, sino de un examen porque estaba enferma.

Meily y Nano fueron vinculados sentimentalmente en mayo de este año e incluso grabaron románticos registros juntos para el cumpleaños de ella, sin embargo, nunca se confirmó una relación.

Meses más tarde, a inicios de septiembre, Erika Robayó llegó a Chile a visitar a Nano Calderón y, aunque compartieron fotografías besándose, dejó en claro que no eran pareja.

“Nunca pololeamos, solo amigos, pero todo bien. De hecho, nos hemos visto solo 10 días en la vida”, dijo en su cuenta de Instagram en dicha oportunidad.

Finalmente, Robayó confirmó el fin de semana que se convertirá en madre, pero no entregó detalles sobre su embarazo ni quién es el padre, pidiendo respeto por este momento de su vida.

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