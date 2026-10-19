Presidente Kast instruye expulsar a extranjeros que participaron en desmanes en marcha conmemorativa del 18-0

A través de redes sociales, el mandatario expresó su molestia por los hechos de violencia y anunció medidas contra los responsables.

El presidente José Antonio Kast tuvo palabras para los hechos de violencia ocurridos el domingo pasado en la marcha conmemorativa del 18-O y anunció medidas contra los extranjeros responsables de los desmanes.

A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que “no vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público“.





“He instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que use todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo“, agregó Kast.

Además, el presidente solicitó “la aprobación en la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley que permitirá agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros irregulares“.