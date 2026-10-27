“Un verano complejo”: la advertencia del pdte. Kast en lanzamiento de plan de protección contra incendios forestales

El mandatario presentó la iniciativa y explicó en que consistirá. Además, hizo un llamado a la prevención y a “generar conciencia”.

El presidente José Antonio Kast advirtió este martes que podría aproximarse un “verano complejo”, en medio del lanzamiento del plan de protección contra incendios forestales 2026-2027.

Desde el aeródromo Tobalaba, el mandatario presentó la iniciativa y explicó en que consistirá. Además, hizo un llamado a la prevención y a “generar conciencia”.

Esto, tras las alertas que han surgido producto del crecimiento de la vegetación gracias a la intensas lluvias que ha generado el fenómeno del Niño, lo que podría elevar el riesgo de incendios en verano.

Pdte. Kast advierte que podría ser “un verano complejo”

Tras un duro día protagonizado por el desborde de quebradas en el sector oriente de Santiago, el pdte. Kast declaró: “Tenemos que generar conciencia no solamente por los aludes y el crecimiento de las quebradas, sino por cómo vamos a enfrentar un verano que será duro “.

“La conciencia que creemos hoy día en nuestros niños, en cada uno de los vecinos, en las distintas comunas, es fundamental. El porcentaje más alto de los incendios los provoca el hombre (…) Por lo tanto, esa articulación que estamos comenzando hoy día, es lo que nos va a ayudar a prevenir un verano complejo“, insistió.





Asimismo, el jefe de Gobierno comentó: “Ya vemos lo que ha pasado en el hemisferio norte. Vemos como el fenómeno del Niño está afectando a a los países vecinos“.

En ese sentido, el pdte. Kast afirmó que “lo más probable es que tendremos que pedir colaboración de otros países, porque, por mucho material que tengamos, aeronaves, camiones, voluntarios, brigadistas, puede que todo se haga poco, porque puede ser un verano complejo” .

¿En qué consiste el plan de protección contra incendios forestales?

El plan de protección contra incendios forestales contempla una coordinación interinstitucional, con más de 40 protocolos y convenios vigentes con organismos públicos, Bomberos y representantes del sector forestal.

También considera una respuesta operativa, con fortalecimiento de la coordinación aérea, simulacros regionales, homologación de recursos de combate y apoyo logístico para el traslado de maquinaria pesada.

De igual manera, se espera un trabajo conjunto, es decir una interoperabilidad entre Conaf y empresa forestales mediante comandos unificados, integración de datos, control aéreo compartido y sistemas de comunicación.