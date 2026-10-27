Doble feriado en fin de semana: así funcionará el comercio el 31 de octubre y 1 de noviembre

El 31 de octubre se conmemora el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, además, en esa jornada se celebra Halloween. Mientras que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos.

El próximo fin de semana, tanto el sábado 31 de octubre como el domingo 1 de noviembre son feriados nacionales, pero ninguno es irrenunciable.

El 31 de octubre se conmemora el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, mientras que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Además, el sábado también se festeja Halloween.





¿Cómo funcionará el comercio este fin de semana?

Al ser feriados normales, el comercio podrá funcionar con normalidad ambos días, conservando sus horarios habituales de feriados.

¿Qué otros feriados quedan en 2026?

Después del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, solo quedarán dos feriados en 2026.

El primero será el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el segundo, el viernes 25 de diciembre (Navidad), que es irrenunciable.