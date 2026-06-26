Padre e hijo acusados de asesinato quedan en prisión preventiva: Sospechoso confesó crimen de adolescente

Un hombre de 55 años y su hijo de 24 fueron formalizados por los delitos de secuestro y homicidio de un menor de edad. El cuerpo del joven fue encontrado en quebrada ubicada cerca de Putaendo.

El Juzgado de Garantía de San Felipe decretó prisión preventiva para un padre y su hijo , imputados por el homicidio de un adolescente en la comuna de Santa María, región de Valparaíso.

Se trata de un hombre 55 años identificado con las iniciales S.H.R.G y otro sujeto de 24 años identificado como S.A.R., acusados como autores del secuestro y posterior muerte de un joven de 17 años, según informó Biobío.

El tribunal dio un plazo 120 días para llevar a cabo la investigación del crimen.





Adolescente estaba desaparecido

La tarde del jueves se informó del hallazgo de un cadáver en la comuna de Putaendo, región de Valparaíso.

El hallazgo se produjo a en una quebrada ubicada en un camino interior que conecta Putaendo con el sector de Alicahue.

El miércoles su familia presentó una denuncia por presunta desgracia y se desplegó un operativo del SIP de la Segunda Comisaría de San Felipe, la Sección de Encargo de Personas (SEP), el OS9 y Labocar.

Gracias a eso se dio inicio a la búsqueda del menor, a la que se sumó el testimonio de un testigo que aseguró haber visto a una persona pidiendo ayuda en la vía pública para luego ser subida a una camioneta blanca.

Los detenidos aportaron datos sobre el lugar del crimen, el padre realizó una confesión y se pudo localizar el cuerpo sin vida del menor luego de una intensa búsqueda.