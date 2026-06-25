Conmoción por hallazgo de cuerpo calcinado en Putaendo: Correspondería a adolescente desaparecido

El cadáver fue localizado la tarde de este jueves en una quebrada ubicada en un camino interior que conecta Putaendo con el sector de Alicahue. Tanto el alcalde de Santa María como el colegio del menor indicaron que se trataría de él.

El hallazgo de un cuerpo sin vida en la comuna de Putaendo, región de Valparaíso, estaría relacionado con la desaparición de un adolescente de 17 años que era intensamente buscado desde el miércoles.

El cadáver fue localizado la tarde de este jueves en una quebrada ubicada en un camino interior que conecta Putaendo con el sector de Alicahue, en medio de las diligencias desplegadas tras una denuncia por presunta desgracia presentada por la familia del menor.

Según explicó el prefecto de Aconcagua, coronel Manzur Abutom Costa, Carabineros mantenía labores de búsqueda desde la mañana del miércoles, luego de que se denunciara la desaparición del joven en la comuna de Santa María.





“Gracias al trabajo investigativo, hoy hemos dado con la ubicación de un cuerpo, que por el momento no podríamos determinar si corresponde o no al menor “, señaló la autoridad policial.

El coronel agregó que la investigación continúa en desarrollo y que serán los peritajes los que permitan establecer la identidad de la víctima.

En las diligencias participaron funcionarios de la SIP de la Segunda Comisaría de San Felipe, además de equipos especializados de la Sección de Encargo de Personas (SEP), OS9 y Labocar, todos coordinados por la Fiscalía Local de San Felipe.

La confesión que dio giro a la investigación

De acuerdo con antecedentes conocidos durante la investigación, una testigo habría asegurado haber visto a una persona pidiendo ayuda en la vía pública antes de ser subida al asiento de una camioneta blanca.

A partir de esa información, las policías lograron ubicar el vehículo y a sus ocupantes: Tres ciudadanos chilenos, entre ellos un menor de edad.

Posteriormente, uno de los involucrados, un hombre de 55 años identificado como S.H.R.G., habría entregado distintas versiones de los hechos antes de reconocer su participación en el presunto homicidio del adolescente y revelar el lugar donde habría abandonado el cuerpo .

Gracias a esos antecedentes, equipos policiales encontraron cerca de las 15:00 horas un cadáver calcinado en un sector que coincidiría con la ubicación entregada por el imputado.





Dos detenidos serán formalizados

Producto de estos antecedentes, el hombre y su hijo, identificado como S.A.R., de 24 años, quedaron detenidos y serían formalizados por el delito de secuestro con homicidio.

Pese a las confesiones y a las diligencias realizadas, el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar científicamente si el cuerpo encontrado corresponde efectivamente al adolescente desaparecido.

Sin embargo, el alcalde de Santa María, Claudio Zurita, dio a conocer que el cuerpo encontrado en Putaendo correspondería al joven. “Estamos a la espera de datos científicos, pero hoy estamos tristes. Santa María está triste, de duelo y llorando por uno de los nuestros que falleció“, afirmó.

Asimismo, el Liceo Darío Salas de Santa María, establecimiento donde estudiaba la víctima, lamentó el fallecimiento: “Nos unimos en el recuerdo de Anthony y expresamos nuestro apoyo a quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida“.