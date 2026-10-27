“Me quemé la guatita”: Gianella Marengo alertó a sus seguidores por accidente doméstico durante su embarazo

“Tengo pena”, reconoció la modelo que tiene cerca de 25 semanas de gestación.

Este martes, Gianella Marengo alertó a sus seguidores tras revelar que sufrió un accidente doméstico durante su embarazo.

La modelo espera a su primer bebé y tiene cerca de 25 semanas de gestación, lo que preocupó a los usuarios.





¿Qué pasó con Gianella Marengo?

A través de su cuenta de Instagram, Gianella confesó: “Me quemé la guatita con la puerta del horno”.

En esa misma línea, agregó: “Tengo pena”, sumado a una imagen donde aparece la quemadura en la parte baja de su vientre.

La piel de Marengo quedó con una gran parte lesionada de color rojo y, desde ese entonces, no ha vuelto a actualizar su estado de salud.

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