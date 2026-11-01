01/ 11/ 2026 19:29

EE.UU niega apoyo a Flávio Bolsonaro en salida de Brasil tras perder elecciones presidenciales

El Secretario de Estado, Marco Rubio, reveló que Washington no había participado, de manera directa, en la salida de Flávio Bolsonaro desde Brasil, sin embargo, admitió que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue quien tomó la decisión de permitirle el ingreso a Miami, asegurándole que podría quedarse el tiempo que quisiera en el país, pese a que el permiso del senador dura hasta octubre del 2027.