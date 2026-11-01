01/ 11/ 2026 17:40

Tras volcamiento de balsa en Cajón del Maipo: confirman 3 mujeres fallecidas y 10 personas rescatadas

Durante las últimas horas personal de Bomberos y Carabineros ha estado trabajando en la ribera del río Maipo, específicamente en el sector de San Alfonso, tras el volcamiento de una balsa de rafting. Hasta el momento, se confirmaron tres víctimas fatales, todas de sexo femenino; respecto a las personas desaparecidas, se logró rescatar a los otros 10 que iban a bordo, entre ellos una menor de edad, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial en diversas condiciones.