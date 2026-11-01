Incluida la RM: DMC emite aviso de tormentas eléctricas, granizo y vientos para este lunes en zona central

Revisa a continuación las zonas que podrían verse afectadas por esta inestabilidad atmosférica durante la noche del lunes 2 de noviembre.

La Dirección Meteorológica de Chile anunció este domingo que la inestabilidad atmosférica podría traer nuevas tormentas eléctricas para la zona centro durante este lunes 2 de noviembre.

Según la entidad, las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins son las que se podrían ver afectadas por este fenómeno , el cual podría llegar acompañado de granizos y fuertes rachas de viento locales.





Las zonas que tendrán tormentas eléctricas este lunes

De acuerdo con lo publicado en el sitio web de la DMC, las tormentas eléctricas, granizos y vientos se harían presentes durante la noche del día lunes.

Sin embargo, no todas las zonas de las regiones antes mencionadas se verían afectadas. Los sectores con probabilidad de tener esta inestabilidad atmosférica son: