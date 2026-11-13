Alcalde de Porvenir sigue sin ser ubicado tras orden de arresto: lo acusan de incumplir fallo laboral

La causa se remonta a junio de 2024, cuando Nataly Vivar fue destituida de su cargo de secretaria municipal tras un sumario. En abril de este año, el tribunal acogió su demanda laboral y determinó que se vulneró su derecho a la no discriminación.

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, se mantiene inubicable tras una orden de arresto en su contra. Por segundo día consecutivo, Carabineros acudió al edificio municipal sin encontrarlo.

Según informó el medio local El Pingüino, el jefe comunal solicitó un permiso administrativo y habría salido de la comuna hasta el martes 17 de noviembre.

La causa se remonta a junio de 2024, cuando Nataly Vivar fue destituida de su cargo de secretaria municipal tras un sumario.

En abril de 2026, el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir acogió su demanda laboral y determinó que se vulneró su derecho a la no discriminación. El tribunal cuestionó que Parada interviniera en el sumario como denunciante, testigo y autoridad encargada de resolver la sanción.





Una vez firme la sentencia, Vivar optó por volver a su cargo. El alcalde alegó ante el tribunal que existían dificultades para reincorporarla y señaló que el municipio había tomado medidas para pagarle una indemnización.

El juzgado rechazó su planteamiento y, tras vencer el plazo para cumplir el fallo, decretó el arresto.

Anuncian querella por desacato

El abogado de Vivar, Max Müller, anunció que presentará una querella por desacato contra el alcalde Parada y el asesor jurídico municipal, Carlos Contreras.

El abogado cuestionó que un informe de Contreras omitiera la reincorporación. “Resulta sumamente sospechoso que su informe no haya hecho referencia al reintegro”, sostuvo.

El tribunal también remitió los antecedentes al Ministerio Público para que investigue un eventual desacato.