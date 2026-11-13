“Fábrica de malestar social”: Carolina Tohá criticó al Gobierno por manejo del paro de camioneros

La ex secretaria de Estado argumentó que las administraciones de Lagos y Boric “enfrentaron movilizaciones similares haciendo valer la ley y sin hacer concesiones desmedidas”.

A través de sus redes sociales, la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó el manejo de la administración del presidente José Antonio Kast ante el paro de camioneros y transportistas en las principales rutas del país.

Mediante una publicación en X, la otrora candidata presidencial criticó las concesiones del Ejecutivo a las demandas de los grandes gremios y levantó la alerta por el eventual descontento que podrían generar en la población.

“Lo que el gobierno encontraba demasiado caro para cuidar el bolsillo de las familias, proteger el empleo o recuperar la economía, sí le parece razonable para calmar a los camioneros”, comenzó diciendo.





En esa línea, advirtió las consecuencias de la estrategia para intentar sortear la crisis: “Gobernar así equivale a tener una fábrica de malestar social”, sostuvo, para luego ejemplificar con el manejo de anteriores mandatarios.

“Algunos han dicho que la fuerza de los transportistas doblega a todos los gobiernos. No es así. Lagos y Boric enfrentaron movilizaciones similares haciendo valer la ley y sin hacer concesiones desmedidas”, cerró.