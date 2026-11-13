Transportistas deponen paro y anuncian despeje de Ruta 68: “Pedimos disculpas a la ciudadanía”

Cristian Hernández, vocero de los transportistas movilizados ofreció disculpas y explicó que se están arriesgando a multas por cortar una de las rutas.

La tarde de este viernes, camioneros independientes que mantenían bloqueada una de las pistas de la Ruta 68 anunciaron el fin de la movilización y el despeje de la vía.

Durante un punto de prensa realizado en el lugar, uno de los representantes del gremio ofreció disculpas a la ciudadanía y explicó que, si bien no están satisfechos con los resultados de las negociaciones, decidieron deponer la protesta ante las multas que arriesgan por parte de Carabineros.

La decisión se produce luego de que el ministro del Interior, Martín Arrau, advirtiera que el Gobierno recurriría a la fuerza pública para despejar las rutas, tras alcanzar un acuerdo con algunos gremios del transporte.





Según manifestó el vocero Cristian Hernández, fue una decisión que les costó tomar. “Estamos súper tristes igual, porque tratamos de luchar hasta el final“, señaló.

“Como transportistas, si bien es cierto, se consiguió algo, que claramente no estábamos de acuerdo, nosotros nos quedamos después por la ciudadanía”, añadió.

Respecto a los motivos para bajar la movilización, informó que “somos súper realistas, ya no sé si conviene seguir” y que se debió “netamente a un tema de seguridad, porque ya no podemos bloquear una pista, porque se nos va a cursar infracción“.

Hernández también ofreció disculpas públicas a la ciudadanía: “Les pedimos disculpas, pero ya no daba más, es insostenible, había gente que no llegaba a su casa hace cinco días“.