Niña sufrió fractura de cráneo: lo que se sabe del accidente que involucra al padre del subsecretario Pavez

Dos padres y su hija, que se trasladaban en una carreta el pasado jueves, fueron impactados por el vehículo que conducía Máximo Pavez Cerda, padre del subsecretario del Interior, cuando regresaban a su domicilio en Batuco.

Durante la noche del pasado jueves, el padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, protagonizó un accidente de tránsito en estado de ebriedad, en el sector de Batuco, Lampa.

Máximo Pavez Cerda, de 68 años, colisionó por alcance con una carreta de tracción animal, en la que se trasladaban Felipe Lucero, de 28 años; Camila Fuenzalida, de 29; y su hija María Victoria, una niña de dos.

La familia salió eyectada y los tres resultaron heridos. La menor de edad terminó internada en el Hospital Roberto del Río, donde permanece estable pese a haber sufrido una fractura de cráneo.

En tanto, el padre se mantiene hospitalizado en la Clínica Dávila, en riesgo vital . Y la madre, quien resultó con múltiples lesiones, solicitó el alta médica para ver a su hija.

La carreta en la que se trasladaban quedó completamente destruida y el caballo que la movía herido. Por su parte, el vehículo de Pavez Cerda cayó hacia una zanja con agua ubicada a un costado de la ruta, donde quedó atrapado sin poder salir por sus propios medios.

En el momento en que ocurrió el accidente, un conductor que pasaba por el lugar advirtió la situación y prestó ayuda a la madre, quien permanecía consciente. Ella misma avisó a sus familiares, quienes acudieron para prestar apoyo.

También llegaron funcionarios de Seguridad Ciudadana, personal de Carabineros y ambulancias que trasladaron a los heridos al SAPU de Batuco y, posteriormente, a los distintos centros asistenciales.





¿Quiénes eran las víctimas del accidente protagonizado por el padre del subsecretario?

Según los antecedentes entregados, Felipe y Camila llevan cerca de un año viviendo en Batuco con intenciones de casarse tras una larga relación.

Los jóvenes se dedican al comercio de frutas y verduras en distintas ferias de Colina y Conchalí, lo que se convirtió en una tradición familiar desde hace varias generaciones.

Durante la tarde del jueves, habían salido junto a su hija en la carreta, en dirección a la casa de los abuelos de la niña para visitarlos.

Cuando regresaban a su domicilio en Batuco fueron impactados por el vehículo que conducía Máximo Pavez Cerda, padre del subsecretario del Interior.

Pavez Cerda fue detenido por conducir en estado de ebriedad

A Máximo Pavez Cerda se le realizó una prueba de Intoxilizer, que determinó que conducía en estado de ebriedad cuando se produjo la colisión, por lo que fue detenido.

El viernes fue la audiencia de control de detención del imputado, instancia en la que se amplió su detención hasta el lunes 16 de noviembre tras la solicitud de la Fiscalía.

La medida se adoptó a la espera de la evolución del estado de salud de las víctimas, lo que será clave para la formulación de cargos.