Claudio Michaux llega al Teatro Nescafé con “ISABEL”: El íntimo show donde transforma el duelo en comedia

El comediante se presentará este lunes 2 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes con un espectáculo que mezcla humor negro, historias familiares y reflexiones sobre el duelo.

La cartelera de stand-up en Santiago suma un nuevo panorama para comenzar noviembre. El comediante nacional Claudio Michaux se presentará este lunes 2 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes con ISABEL, su espectáculo que mezcla humor, experiencias personales y una puesta en escena con elementos teatrales.

El show comenzará a las 20:00 horas y llega a la capital después de recorrer ciudades como Valparaíso, Rancagua, Arica e Iquique, donde el humorista ha presentado y perfeccionado su nueva rutina.

En esta oportunidad, Michaux apuesta por un espectáculo diferente a sus trabajos anteriores, con chistes rápidos, humor negro y situaciones cotidianas que se entrelazan con una historia familiar.

¿De qué trata ISABEL, el nuevo show de Claudio Michaux?

El espectáculo lleva el nombre de la madre del comediante, cuya pérdida es el punto de partida de una rutina que aborda el duelo desde el humor.

Sin embargo, Michaux busca que el público descubra esta historia durante la función, sin adelantar todos los detalles de su relato.

“ISABEL se llama así porque es el nombre de mi mamá, pero es algo que el espectador tiene que ir descubriendo a medida que avanza el show”, explicó.

Además de las bromas, el espectáculo incorpora una propuesta visual que acompaña los distintos momentos de la presentación.

“El ritmo del relato mantiene la esencia del stand-up, porque es rápido, pero tiene un componente emocional importante. La diferencia que tiene con mis otros shows es que el material está mucho más desarrollado”, detalló el comediante.

Sobre la experiencia que espera entregar al público, Michaux adelantó que la intención es combinar las risas con momentos de reflexión.

“Me gustaría que la gente vaya al show y se deje sorprender, deje sus expectativas en la casa y lleve ánimo, porque va a reír por montones y salir cuestionando sus vidas un poco también”, señaló.

¿Cuándo y dónde se presenta Claudio Michaux en Santiago?

La función de ISABEL está programada para el lunes 2 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Nescafé de las Artes, ubicado en Manuel Montt 032, Providencia.

Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster.

La presentación se suma a los panoramas de comedia en Santiago para quienes buscan comenzar la semana con una noche de stand-up que combina risas, historias familiares y emociones.