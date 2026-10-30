“Tuvieron el descaro”: Fiscalía confirma que secuestradores de Martín Pérez negociaron tras asesinar a la víctima

Los captores habían enviado presuntas “pruebas de vida” con un arma apuntando a la cabeza de Martín: “Papi, me van a matar si no pagas”, había señalado.

Este viernes se confirmó la muerte de Martín Pérez, el joven de 19 años que fue secuestrado en la comuna de Quinta Normal el pasado 27 de octubre.

Fiscalía confirmó que la víctima llegó a Estación Central voluntariamente y mediante engaño; sus captores hacen que se suba al vehículo donde lo habrían trasladado a una fábrica en Quinta Normal, donde habría comenzado el secuestro.





Secuestradores de Martín Pérez negociaron tras el asesinato

El cuerpo apareció en el exterior de un restaurante en Colina y hay cinco personas detenidas por el hecho, entre ellas, quien habría asesinado a Martín.

Sin embargo, el fiscal jefe ECOH Metropolitano, Pablo Sabaj, expuso que el crimen se efectuó horas después de ser capturado.

“Tuvieron el descaro de negociar con la víctima ya fallecida e igualmente solicitan un pago”, declaró el persecutor.

La familia de Martín había recibido brutales presuntas “pruebas de vida”, donde el joven aparece siendo apuntado con un arma en la cabeza.

“Papi, me van a matar si no pagas” , decía el joven en los registros, pero en ese entonces, ya habría sido asesinado.

Los secuestradores habían pedido $50 millones por su liberación y la familia pagó parte de ese dinero; sin embargo, no fue liberado y perdieron toda comunicación.

Hasta el momento hay 5 personas detenidas por este crimen; entre ellas también estaría quien mató al joven y todos enfrentarán su control de detención en el 6.º Juzgado de Garantía de Santiago.

Finalmente, el persecutor explicó que los detenidos son de nacionalidad extranjera. Algunos tienen antecedentes penales y hay situaciones migratorias, tanto regulares como irregulares.