Sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 17:54 horas de este viernes 30 de octubre.

Un sismo de magnitud 4.1 sacudió este viernes 30 de octubre a la región de Antofagasta en el norte del país.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:54 horas, a 33 kilómetros al suroeste de Sierra Gorda.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 95 kilómetros.