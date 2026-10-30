“En un pasillo muy estrecho con muchos escombros”: Confirman lugar en Colina dónde se encontró cuerpo de joven secuestrado

El fiscal Pablo Sabaj indicó que el cuerpo de la víctima fue encontrado en un pasillo de un restaurante en el sector norte de la región Metropolitana.

Tras la vocería que entregaron el general Jaime Velasco Bahamondez, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, y del fiscal jefe ECOH Metropolitano (s), Pablo Sabaj, se han conocido nuevos antecedentes del secuestro con homicidio de Martín Pérez.

Cabe señalar que el joven de 19 años acudió voluntariamente a Estación Central para juntarse con un grupo de personas, quienes lo engañaron y subieron a un vehículo para secuestrarlo y tenerlo en cautiverio en Quinta Normal.

Sin embargo, los secuestradores asesinaron a la víctima, y una de las hipótesis es que el joven habría intentado huir. Finalmente, el cuerpo de Martín Pérez fue encontrado en Colina.





Fiscal Pablo Sabaj se refirió al hallazgo del cuerpo

Sabaj señaló que a pesar de ser encontrado el cadáver en Colina, ese lugar no era utilizado por los secuestradores para mantenerlo retenido.

El fiscal indicó que el cuerpo estaba “en el exterior de un restaurante en Colina, que estaba en un pasillo muy estrecho con muchos escombros y el cuerpo de la víctima estaba en ese lugar. A pesar de que estaba funcionando el local, no se percataron que había una persona fallecida, ahí lo encontramos, pero no corresponde a un lugar de cautiverio”.