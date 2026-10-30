Confirman muerte de Martín Pérez, joven de 19 años secuestrado en Quinta Normal

Martín llevaba desaparecido desde el martes 27 de octubre. Sus captores pidieron $50 millones por el rescate y, aunque su familia pagó parte del dinero, perdieron toda comunicación.

Este viernes, Carabineros confirmó la muerte de Martín Pérez, el joven de 19 años que fue secuestrado en la comuna de Quinta Normal.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en la comuna de Colina y hasta el momento hay cinco personas detenidas.





Carabineros confirma muerte de Martín Pérez

Al respecto, el general Jaime Valasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, señaló: “Lamentablemente, y dentro también del proceso investigativo, hoy también se logró ubicar el cuerpo de la víctima en la comuna de Colina”.

Por su parte, el fiscal jefe ECOH Metropolitano(s), Pablo Sabaj, expuso que el crimen de Martín se efectuó horas después de ser secuestrado.

“El fallecimiento se produce en las primeras horas de cautiverio”, expuso el persecutor, quien además reveló que la persona que recolectó parte del dinero entregado por la familia de la víctima está detenida.

Además, agregó: “Faltan algunas personas que participaron periféricamente en el hecho”, pero los cinco detenidos enfrentarán su control de detención en el 6.º Juzgado de Garantía de Santiago.

En esa misma línea, el fiscal detalló: “Cuatro de ellas están involucradas directamente en el secuestro e incluso una de las personas detenidas el día de hoy es probablemente quien le dio muerte a la víctima”.

Martín habría llegado voluntariamente a Estación Central y, mediante engaño, se subió de forma voluntaria al vehículo donde posteriormente fue secuestrado.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en el exterior de un restaurante en un pasillo con escombros, que no correspondía a un lugar de cautiverio.

Según detalló el fiscal Sabaj, todos los captores son de nacionalidad extranjera, algunos tienen antecedentes penales y hay quienes están en situación migratoria regular e irregular.

“Tuvieron el descaro de negociar con la víctima ya fallecida e igualmente solicitan un pago”, declaró el persecutor.

Pérez estaba desaparecido desde el pasado martes 27 de octubre y los captores pidieron a la familia $50 millones de pesos, enviándoles brutales registros, donde el joven señalaba: “Papi, me van a matar si no pagas”. En ese momento, ya habría estado sin vida.