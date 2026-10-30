Director regional del Sernac de Valparaíso fue formalizado por maltrato habitual contra su cónyuge

En la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Quilpué, el Ministerio Público expuso antecedentes de episodios que se habrían registrado desde 2022 y por varios años.

Este viernes, el director regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en Valparaíso, Patricio Unanue Nadales, fue formalizado por el delito de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).

Radio Biobío, informó que la audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Quilpué, donde el Ministerio Público expuso antecedentes de episodios que se habrían registrado desde 2022 y por varios años.

Además, y en paralelo, fue declarada admisible una querella criminal presentada en representación de la víctima, que detalla una serie de episodios de presunta violencia física y psicológica durante la relación, así como amenazas y conductas de hostigamiento que, según el escrito, se habrían extendido incluso después de la separación.

Tras la formalización, el tribunal decretó la prohibición de acercarse a la víctima y de comunicarse con ella por cualquier vía, además de fijar un plazo de 120 días para la investigación.





Víctima denunció episodios de violencia

La Fiscalía expuso durante la audiencia algunos episodios de violencia, como el ocurrido en octubre de 2022, cuando según la investigación, el imputado habría empujado a su cónyuge durante una discusión y la mujer cayó por las escaleras desde el segundo piso.

También se indicó que en en mayo de 2025, tras descubrir que su cónyuge mantenía una relación sentimental con otra mujer y plantearle la posibilidad de separarse, la denunciante habría recibido insultos y amenazas relacionadas con la posibilidad de perder el cuidado de sus hijos.

Por último, el escrito también sostiene que, durante los cuatro meses siguientes, el imputado dejó de aportar dinero para los gastos del hogar y de los niños, además, habría concurrido al lugar de trabajo de la mujer, en la Dirección Nacional de Aduanas, para desacreditarla ante sus compañeros.