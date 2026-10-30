“Mi viejita”: Don Carter rompe en llanto tras recibir de regalo una foto de su difunta esposa

El comediante sufrió la pérdida de su mujer, Marta Pino, en agosto del año pasado.

Un emotivo momento vivió Juan Alcayaga, más conocido en el mundo del humor como Don Carter, quien terminó entre lágrimas tras recibir un regalo.

En medio de un show, el comediante fue abordado por un artista de Talagante, quien se hace llamar en Instagram como “Nico Gastón”, quien le obsquió un cuadro al humorista con la foto de él junto a su fallecida esposa, Marta Pino.





“No, qué lindo. Gracias. No sabes lo que para mí significa. Gracias. Mi viejita“, señaló Don Carter tras recibir el regalo en medio de lágrimas.

El retrato fue realizado con lápiz grafito y recuerda a “Piru”, mujer con la que Alcayaga estuvo casado más de 41 años y que en agosto de 2005 falleció producto de un accidente cerebrovascular (ACV).

Mira el emotivo momento en el que Don Carter no pudo contener sus lágrimas