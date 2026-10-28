Bono mensual de $100 mil para transportistas se extiende hasta diciembre: quiénes pueden acceder al beneficio

El objetivo del “Bono combustible”, que forma parte del Plan Chile Sale Adelante, es mitigar el alza en el valor de los combustibles y se destinará exclusivamente a la compra de este suministro.

El Gobierno confirmó la extensión hasta diciembre del “Bono combustible” de $100.000 mensuales para taxis, taxis colectivos y transporte escolar.

El objetivo de este beneficio, que forma parte del Plan Chile Sale Adelante, es mitigar el alza en el valor de los combustibles y se destinará exclusivamente a la compra de este suministro para dueños, meros tenedores y conductores de taxi básico, taxi colectivo, transporte escolar y transporte de pasajeros Arica-Tacna.

Cabe señalar que este beneficio tendrá tres meses adicionales (octubre, noviembre y diciembre), ya que la prórroga comenzó a regir el 17 de octubre de 2026 y seguirá vigente durante el último trimestre del año, pese a que en un primer momento su calendario original contemplara pagos hasta septiembre.





¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Los propietarios y meros tenedores de taxis y colectivos que, al 24 de marzo de 2026, se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece el reglamento de los servicios nacionales de transporte público de pasajeros, y que permanezcan inscritos en dicho registro a la fecha de pago.

También beneficiará a los propietarios y meros tenedores de vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.

Así como a los propietarios y meros tenedores de vehículos que prestan servicios de transporte público de pasajeros, en cualquiera de las modalidades, a que se refiere el artículo 8° del Convenio de Transporte de Pasajeros por Carretera entre Tacna y Arica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú.

Los propietarios o meros tenedores podrán designar a uno o más conductores como beneficiarios. Cada persona natural beneficiaria podrá recibir como máximo $100.000 mensuales. En caso de inscribir a un conductor, este recibirá un correo para confirmar su inscripción.

Cómo se hace el proceso para acceder al Bono combustible

La inscripción funcionará a través de la página del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En el botón “Postula aquí como propietario” se puede postular como propietario, mero tenedor, comunero o representante legal de persona jurídica.

Para poder realizar el trámite como conductor a través del botón “Postula aquí como conductor”, el propietario debe haber postulado previamente al conductor.

Para consultar el estado de tu postulación, usa las opciones “Consulta estado de postulación conductor” y “Consulta estado de postulación propietario”.

En caso de que el propietario o mero tenedor requiera inscribir un conductor beneficiario distinto al registrado anteriormente, deberá realizar la actualización de la información en el botón “Modificación de beneficiario”.

Periodo de pago del beneficio

Se trata de un bono mensual que se pagará entre abril y diciembre de 2026, a través de la CuentaRUT de BancoEstado.

El beneficio dejará de otorgarse a contar del mes siguiente a aquel en que el precio promedio mensual del petróleo Brent, reportado por la Comisión Nacional de Energía, sea inferior a 80 dólares. El bono se puede utilizar hasta el 31 de marzo de 2027.