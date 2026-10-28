Carabinero que vigilaba la cautelar de Camila Polizzi será formalizado por cohecho tras pedirle $20 millones

En una de las visitas, ocurrida en diciembre de 2024, el uniformado le pidió el dinero a Polizzi señalando que era para pagar unas deudas.

Después de dos años de investigación desformalizada, el Ministerio Público formulará cargos por el delito de cohecho contra un carabinero, aún en servicio, que le solicitó dinero a Camila Polizzi.

Todo ocurrió en diciembre de 2024, cuando el uniformado le pidió a la imputada del Caso Convenios un préstamo de 20 millones de pesos.

Radio Bío Bío informó que se trata del cabo primero Juan Arturo Retamal Jara, quien a la fecha del episodio era funcionario de la Primera Comisaría de Concepción (ahora pertenece a la Tercera Comisaría de Lota), responsable de vigilar el cumplimiento de la medida cautelar de Polizzi.

Fue ahí, en una de las visitas, donde el carabinero le pidió el dinero a Polizzi, señalando que era para pagar unas deudas.





Carabinero será formalizado por cohecho

El fiscal a cargo de la investigación, Julián Muñoz, se refirió a la gravedad de la conducta y a la formulación de cargos.

“Estos hechos, evidentemente, revisten una gravedad que se traduce en que el Ministerio Público, una vez que ha agotado la investigación en esta primera etapa, estima que existen elementos de juicio suficientes como para llevar a esta persona, a este funcionario ante un tribunal de la República“, manifestó.

Además, agregó que se le imputarán cargos por el delito de cohecho y se pedirán las medidas cautelares de acuerdo a la naturaleza y la gravedad de los antecedentes. El Juzgado de Garantía de Concepción fijó la audiencia de formalización para el próximo 5 de enero.