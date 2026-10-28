“Estoy cansada”: mamá de Rodrigo Rojas luego de que condenado por Caso Quemados buscara beneficios

Verónica de Negri se manifestó luego de que Nelson Medina Gálvez presentara un recurso de amparo para adelantar su posibilidad de postular a la libertad condicional y a beneficios intrapenitenciarios.

Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas de Negri, llegó este miércoles a la Corte de Apelaciones de Santiago luego de que Nelson Medina Gálvez, condenado por el Caso Quemados, presentara un recurso de amparo para adelantar su posibilidad de postular a la libertad condicional y a beneficios intrapenitenciarios.

La mujer de 81 años manifestó su desgaste ante las acciones judiciales relacionadas con el caso, que se remonta al 2 de julio de 1986, cuando su hijo y Carmen Gloria Quintana fueron quemados por una patrulla militar durante una protesta contra la dictadura.





“Estoy cansada de que estén jugando con nuestras vidas”, expresó la madre de Rodrigo Rojas en declaraciones que recogió Biobío.

La mujer también criticó la respuesta de las autoridades frente a las iniciativas que buscan modificar las condiciones para que los condenados puedan acceder a beneficios.

“Este gobierno y los gobiernos pasados siempre han sido muy débiles y nosotros, los familiares que quedamos peleando, estamos para el juego de todos”, lanzó.

Rechazan recurso de amparo de Nelson Medina

Nelson Medina Gálvez cumple una condena de 20 años de cárcel en el penal Colina I por el homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana.

Su abogado, Ricardo Bravo Cornejo, presentó un recurso de amparo para solicitar que se redujera de trece años y cuatro meses a diez años el tiempo mínimo requerido para postular a la libertad condicional. Además, pidió recalcular las fechas para acceder a beneficios intrapenitenciarios vinculados a ese cómputo.

Sin embargo, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso este miércoles y mantuvo las fechas calculadas por Gendarmería establecidas para febrero de 2037 y febrero de 2036 para que el condenado pueda postular a estos beneficios.