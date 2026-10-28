Por mal uso de licencias médicas: Corte Suprema expulsó con mayoría de votos al juez Daniel Urrutia del Poder Judicial

Con la remoción de estos tres jueces, ascienden a 18 los magistrados que han sido expulsados del Poder Judicial por esta misma razón.

Este miércoles, la Corte Suprema acordó por mayoría de votos la expulsión del magistrado Daniel Urutia y otros dos jueces del Poder Judicial por mal uso de licencias médicas.

Urrutia, quien pertenecía al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tenía un proceso abierto por realizar viajes al extranjero mientras hacía uso de las licencias.





Corte Suprema expulsa al juez Daniel Urrutia

Con esto, el juez quedaría suspendido de sus funciones hasta que se le notifique la resolución y él podría acudir a tribunales nacionales o interamericanos para intentar revertir la medida.

Según detalló BioBioChile, la decisión de expulsar a Urrutia habría sido adoptada por la mayoría de los ministros de la Corte Suprema.

El proceso que enfrentaba el magistrado se había abierto a raíz de dos viajes: uno a Costa Rica en el año 2020 y el otro ocurrió en 2022 en Ecuador. En ambos casos habría estado con licencia médica psiquiátrica.

Durante esta jornada se resolvieron cinco cuadernos de remoción que estaban pendientes, donde se expulsó a 3 magistrados, entre los que se encuentra Urrutia.

Este último y un juez más tuvieron votaciones divididas, mientras que el restante fue removido por fallo unánime.

Los últimos dos cuadernos fueron rechazados y corresponderían a las magistradas María Verónica Arancibia y María José Salas. Una no alcanzó los votos requeridos y en el otro caso se determinó que no ejercía como jueza cuando hizo uso de estas licencias médicas.

Finalmente, con la remoción de estos tres jueces, ascienden a 18 los magistrados que han sido expulsados del Poder Judicial por esta misma razón.