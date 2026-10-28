Estudio proyecta 450 mil muertes por calor extremo mundial: los países en riesgo y qué pasaría en Chile

Según sus estimaciones, las temperaturas terrestres globales estarían cerca de 1,2 °C por encima de lo normal durante los meses analizados, con un 44% más de días extremadamente calurosos que en un año habitual.

El calor extremo asociado al fenómeno de El Niño podría tener graves consecuencias a nivel mundial. Un informe publicado en septiembre por Climate Impact Lab proyecta 451 mil muertes adicionales relacionadas con las altas temperaturas entre junio de 2026 y febrero de 2027.

El documento atribuye gran parte de este escenario a un episodio que describe como un “Súper Niño”.

Según sus estimaciones, las temperaturas terrestres globales estarían cerca de 1,2 °C por encima de lo normal durante los meses analizados, con un 44% más de días extremadamente calurosos que en un año habitual.

Los investigadores advierten que estas condiciones adelantarían la exposición a temperaturas que el cambio climático podría volver habituales dentro de unas dos décadas.

Sin embargo, subrayan que todavía existe margen para reducir las pérdidas humanas mediante medidas de prevención y respuestas focalizadas.





¿Cuáles serían los países más afectados?

Dentro de la estimación global, el informe calcula 239 mil muertes adicionales entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Esta cifra corresponde a un período más acotado que el utilizado para la proyección de 451 mil fallecimientos.

Los mayores impactos se concentrarían en países del sur global. Para esos seis meses, el estudio presenta las siguientes estimaciones:

Nigeria: 31.400 muertes adicionales.

31.400 muertes adicionales. Indonesia: 19.300.

19.300. Sudán: 17.500.

17.500. India: 15.800.

15.800. Brasil: 13.300.

13.300. República Democrática del Congo: alrededor de 10.000.

alrededor de 10.000. Níger: alrededor de 10.000.

alrededor de 10.000. Chad: 8.000.

Filipinas y Sudán del Sur también integran los diez países con mayor mortalidad adicional proyectada, aunque el texto no detalla sus cifras individuales.

En conjunto, Filipinas, Vietnam, Tailandia y Camboya sumarían unos 19.400 fallecimientos adicionales.

El impacto también variaría según el momento del año. Entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, los investigadores proyectan 15.400 muertes adicionales en Nigeria, 10.400 en Indonesia, 8.000 en Brasil y 7.400 en India.





¿Qué pasaría con Chile?

Chile también enfrentaría consecuencias por el calor extremo. Según el mapa interactivo de Climate Impact Lab, el país tendría cerca de 150 muertes adicionales asociadas a las altas temperaturas entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

El desglose mensual muestra que el mayor impacto se concentraría hacia el final del verano: marzo registra una proyección de 48 muertes adicionales, seguido de febrero con 40 y enero con 39.

Al considerar todo el período entre junio de 2026 y marzo de 2027, la herramienta sitúa el total para Chile en alrededor de 200 fallecimientos adicionales relacionados con el calor.

Estas cifras corresponden a estimaciones de exceso de mortalidad y no a un registro de muertes confirmadas.