“Yo no he hecho nada malo”: Max Araya rompe el silencio y cuenta su versión tras el quiebre de Naya Fácil con sus examigos

El comunicador criticó la forma en que Naya expuso la situación y dejó en claro que no tomará un bando en una polémica que no le involucra.

Este miércoles, Max Araya respondió tras haber sido involucrado en la pelea entre Naya Fácil y sus examigos, incluyendo a Theo Hernández.

La influencer hizo una serie de historias revelando por qué se distanció de cada uno, asegurando que con Hernández tuvo problemas que “no quiero detallar ni nada porque son temas legales (…) son temas delicados”.





¿Qué dijo Max Araya?

Theo negó la versión de Naya y aseguró que el problema ocurrió mientras estaban en casa de la influencer con Max Araya cocinando, momento en que hubo una broma que no fue del agrado de ella, terminando la amistad.

Al respecto, en el último capítulo de “Pelando la papa”, Max detalló: “Yo no estaba enterado, yo me enteré de esta situación a las 3 de la mañana”.

En esa misma línea, aseguró que no contó nada sobre este distanciamiento porque “uno en las amistades tiene que respetar las cosas que pasan (…) yo soy muy cuidadoso con eso”.

Aunque Max reconoció que hubo buenos momentos con Naya, cuando ella se distancia, “yo le escribo, ella me dice que conmigo no hay ningún problema”, sin explicarle que discutió con Theo.

“Quiero ser claro: yo no he hecho nada malo; cuando ella me dejó de seguir, yo no hice nada malo, entonces tampoco me sentía culpable de una situación”, dijo Max.

El periodista agradeció la forma en que Naya se comportó con él durante su breve amistad, pero “si el día de mañana llego a terminar una amistad con alguien, lo que menos quiero es exponer a la gente y no entraría en detalles”.

“Me da igual si me nombra o no me nombra (…) Me parece innecesaria esta acción y reacción; ahora cada uno vive ese duelo de amistades a su manera; yo no lo haría”, dijo Araya sobre la polémica.

El periodista confirmó que ese día cocinaron panqueques y aseguró que, tras la broma de la discordia, siguieron jugando: “Si se ocasionó algo a raíz de eso, yo no lo sabía”.

Max también criticó la forma en que Naya expuso el conflicto con Theo: “Es muy fuerte hacer este tipo de acusaciones sin aclarar; yo con el Theo también tengo una muy buena relación”.

“Espero que Theo pueda estar tranquilo porque yo ayer lo noté muy mal a través de sus historias”, dijo el comunicador.

Araya dejó en claro que rescata lo bonito de ambas amistades y confesó: “Creo que no tengo que ver mucho acá (…) Tampoco voy a seguir investigando porque es un tema que no me interesa”.

Finalmente, increpó a quienes lo cuestionaron por no tomar un bando en esta polémica: “Me he sacado la c… para estar donde estoy (…) Yo no le tengo miedo a nadie, no le tengo miedo a la naya, no le tengo miedo a Theo, no le tengo miedo a nadie”, cerró.