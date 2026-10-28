Vuelve a la cárcel: decretan nuevamente prisión preventiva para Luis Hermosilla

El abogado fue declarado como un peligro para la sociedad en la investigación que lo involucra con el exfiscal Manuel Guerra.

Este miércoles, se decretó nuevamente la prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla por la arista que lo involucra con el exfiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, y una presunta red de favores y entrega de información reservada.

La jueza declaró a Hermosilla como un peligro para la sociedad producto que pueda mantener nuevas comunicaciones o dificultar la investigación en su contra.





Según se indicó, en la audiencia participaron, en calidad de querellantes, los abogados Mauricio Daza y Hugo Gutiérrez, quienes señalaron que Hermosilla habría actuado como funcionario público en 11 de los 16 delitos de cohecho que se le imputan, pese a que su vínculo contractual no le otorgaba dicha calidad.

Mientras que la defensa afirmó que Hermosilla ha prestado colaboración en los distintos casos investigados y solicitaba que se mantuvieran las cautelares que ya cumplía: arresto domiciliario parcial y arraigo nacional, lo que fue desestimado por el tribunal.