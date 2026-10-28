Naya Fácil expone conflicto que gatilló quiebre con amigo: aludió a “temas legales” y él respondió

A través de Instagram, la influencer rompió el silencio sobre su distanciamiento con Theo Hernández, quien hasta hace unos meses formaba parte de su círculo más íntimo. “Sobrepasó los límites”, apuntó en redes sociales.

Naya Fácil sorprendió a sus seguidores tras revelar los motivos del quiebre de su amistad con Theo Hernández, luego de semanas de rumores tras dejar de seguirlo en Instagram, al igual que a otros integrantes de su círculo.

A través de sus historias, la creadora de contenido afirmó que el distanciamiento comenzó tras un supuesto conflicto en su casa que también involucró a su hermana, Sigrid.

“Tuve un problema con el Theo, un problema grave en mi casa, que para mí al menos fue grave”, expresó. Según su versión, él “se sobrepasó de los límites” de la amistad y le “levantó el tono” durante el desencuentro.

Aunque prefirió no explicar el episodio, señaló que inicialmente pudo haber existido una posibilidad de resolverlo. Sin embargo, aseguró que después recibió mensajes de otras mujeres que cambiaron su disposición.

Naya Fácil explicó por qué se alejó de su círculo

La influencer sostuvo que los antecedentes que le hicieron llegar influyeron en su decisión de terminar la amistad, aunque no detalló su contenido.

“ No quiero detallar ni nada porque son temas legales , ¿me entienden? Son temas delicados y yo ahí no me quiero meter”, manifestó. En su relato no precisó a qué situaciones se refería ni mencionó una denuncia o causa judicial específica.





Naya también explicó que dejó de seguir a los influencers Franco Cossio y David Montoya porque ambos vivían con Theo, pese a que su conflicto no era con ellos.

“Probablemente fue un error”, reconoció, y contó que los dos le escribieron para preguntarle qué había ocurrido. Según relató, les aclaró por interno que el problema había sido con su entonces amigo.

“Actué en base a mis emociones, como yo me sentía”, señaló sobre su decisión.

Examigo de Naya Fácil negó versión de la influencer

Tras conocer las declaraciones, Theo Hernández publicó su versión en Instagram y rechazó las alusiones a eventuales problemas legales.

“Primero que todo, no tengo ningún problema legal” , afirmó al comenzar su respuesta. También sostuvo: “Nunca me he sobrepasado con nadie”.

Según explicó, el conflicto se habría originado durante una reunión en la que estaban cocinando y jugando Nintendo. En ese contexto, un amigo bromeó reiteradamente con que nadie lo ayudaba a preparar panqueques, lo que habría molestado a Sigrid, hermana de la influencer.

Hernández relató que posteriormente envió un audio a Naya en el que, según su versión, fingió estar enojado y dijo que se iría si nadie lo ayudaba a cocinar. “Era como sarcasmo, era como tirando la talla. Quizás ella no se lo tomó de esa forma, o sea, evidentemente no se lo tomó de esa forma”, expresó.

De acuerdo con su relato, la creadora de contenidos le pidió que no fuera a su casa y después le comunicó que prefería terminar la amistad.

“Algunas personas me están diciendo que me intenté sobrepasar con la Sigrid. No”, manifestó, e insistió en que la participación de ella en el conflicto correspondía a la discusión que acababa de describir.

Con la voz temblorosa, explicó que le afectaba tener que responder públicamente a esto. “Es la única vez que me voy a referir a esto; mi vida no es un morbo. Quiero que mi contenido sea algo sano e inspire a la gente”, afirmó.

Finalmente, pidió tener “cuidado con el hate” y reiteró su negativa frente a las alusiones de Naya: “Hablar de temas legales, yo lo reitero, no tengo ningún problema legal”.

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