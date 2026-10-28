Sismo remece este miércoles a Santiago y región de O’Higgins: Revisa magnitud y epicentro

De acuerdo con la actualización de Senapred, las mayores intensidades reportadas fueron en la Región de O’Higgins, donde el sismo alcanzó grado IV en escala de Mercalli en Rancagua, Las Cabras, Mostazal y San Vicente de Tagua Tagua.

Un sismo de magnitud 4,1 se percibió durante la mañana de este miércoles en las regiones Metropolitana y de O’Higgins, según informó Senapred.

De acuerdo con la actualización del Centro Sismológico Nacional difundida por el organismo, el epicentro se ubicó a 25 kilómetros al suroeste de Melipilla .

En la Región Metropolitana, el movimiento alcanzó una intensidad de III en la escala de Mercalli en Puente Alto, Curacaví, María Pinto, La Cisterna, La Florida y Peñaflor. En Quilicura, en tanto, se registró una intensidad de II.





Las mayores intensidades reportadas se registraron en la Región de O’Higgins, donde el sismo alcanzó grado IV en Rancagua, Las Cabras, Mostazal y San Vicente de Tagua Tagua.

En esa misma región, se informó intensidad III en San Fernando, Codegua, Graneros, Machalí, Pichidegua, Litueche, Peralillo, Placilla y Santa Cruz.

Senapred señaló que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando eventuales afectaciones a personas y daños en infraestructura y servicios básicos.