Temblor hoy 28 de octubre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Este miércoles 28 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 28 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 05:07 horas

05:07 horas Epicentro: 68 km al SE de Socaire

68 km al SE de Socaire Profundidad: 239 km

Magnitud : 3.9

: 3.9 Hora : 04:52 horas

: 04:52 horas Epicentro : 69 km al E de Alto del Carmen

: 69 km al E de Alto del Carmen Profundidad: 119 km

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora : 03:51 horas

: 03:51 horas Epicentro : 43 km al NE de Calama

: 43 km al NE de Calama Profundidad: 108 km

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora : 03:17 horas

: 03:17 horas Epicentro: 127 km al SE de Copiapó

127 km al SE de Copiapó Profundidad: 104 km

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora : 00:53 horas

: 00:53 horas Epicentro : 30 km al SO de Tocopilla

: 30 km al SO de Tocopilla Profundidad: 34 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?