Tragedia ferroviaria en España: reportan al menos 30 muertos tras fatal choque de trenes en Toledo

El impacto provocó que dos vagones cayeran por un terraplén y movilizó a los servicios de emergencia. Los primeros balances dieron cuenta de personas fallecidas y numerosos lesionados.

Un grave accidente ferroviario se registró este miércoles cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, España, tras la colisión de dos trenes de alta velocidad de las compañías Renfe e Iryo.

El impacto provocó que dos vagones cayeran por un terraplén y movilizó a los servicios de emergencia.

Los primeros balances dieron cuenta de personas fallecidas y numerosos lesionados. Mientras algunos medios españoles informaron de al menos 30 muertos y otros de al menos 46 , en la transmisión las autoridades señalaban que todavía no podían entregar una cifra oficial consolidada.





Lo que se sabe del choque de trenes en España

Las circunstancias de la colisión permanecen bajo investigación. Adif, el organismo que administra la infraestructura ferroviaria española, informó de un choque por alcance entre ambos convoyes.

Aunque los antecedentes preliminares apuntaban a que uno de los trenes se encontraba detenido o había reducido su marcha, aún debe esclarecerse la secuencia que desencadenó la emergencia.

La emergencia obligó a suspender la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía en ambos sentidos.

Paralelamente, Renfe activó su plan de asistencia a las víctimas y sus familiares.

En tanto que Adif habilitó puntos de atención para los afectados en las estaciones de Madrid Puerta de Atocha, Sevilla Santa Justa y Córdoba Julio Anguita.