Muere Maricarmen Abascal, mujer que desató protestas por la vivienda en España a sus 87 años

La mujer de 87 años permanecía internada en el Hospital Gregorio Marañón tras haber sido desalojada de su casa.

Maricarmen Abascal falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid a sus 87 años, según confirmó el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.

La mujer fue conocida por encender la lucha por la vivienda en España, luego de haber sido desalojada en septiembre de la casa en la que vivió durante siete décadas.

En el comunicado, el sindicato lamentó que “si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde”.

“Seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores , con la fuerza y valentía que nos enseñaste, seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”, añadieron.

El caso de Abascal llamó la atención cuando la empresa propietaria de su departamento le pidió a la adulta mayor abandonarlo. El contrato había sido subrogado y la intentaron desalojar cuatro veces.





La mujer se convirtió en un símbolo de las protestas desatadas en el país tras enfrentar casi siete años de procedimientos judiciales para quedarse en su hogar.

Cuando finalmente lograron desalojarla, el estado de salud de Abascal había empeorado y tuvo que ser retirada en una camilla.

Desde el hospital en el que permanecía internada, se dirigió a los manifestantes hace unos días: “Me gustaría estar ahí con vosotros, acompañaros en vuestra acampada, en vuestra lucha, pero no tengo esa suerte. Por lo tanto, desde aquí os pido a todos valor. Luchad, defended lo que es vuestro y, por favor, tened cuidado. Seguid acampando hasta que vuestro cuerpo aguante”.

La historia detrás del desalojo de Maricarmen que desató protestas

El origen del conflicto está en el antiguo contrato firmado por su padre en 1956 bajo el régimen de renta antigua, que permitía mantener el alquiler por debajo de los actuales precios del mercado. Tras el fallecimiento de sus padres, Maricarmen no pudo volver a subrogar legalmente ese mismo contrato.

La mujer pagaba alrededor de 500 euros mensuales, mientras que la actual propietaria llegó a plantearle un nuevo contrato por 2.650 euros, posteriormente rebajado a 1.650 euros ($1.813.812 pesos chilenos).

Esta última cifra seguía siendo superior a los 1.350 euros de pensión que recibe cada mes.

El desalojo de la mujer se tomó los medios en España y en la prensa internacional, dado que todo el proceso fue seguido de cerca por las cámaras y puso en evidencia la imposibilidad de comprar y mantener una vivienda en el país europeo.

Tras esto se generó una ola de manifestaciones que llevó la discusión al gobierno y al congreso. Tras esto, Pedro Sánchez decidió disolver el parlamento para adelantar las elecciones, ya que rechazaron dos decretos de emergencia para enfrentar la crisis de vivienda.