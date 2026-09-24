“Maricarmen, no estás sola”: El dramático desalojo de mujer de 87 años que conmociona a España

La adulta mayor fue obligada a abandonar su casa donde vivía desde 1956. El caso ha vuelto a poner en el centro del debate el aumento del precio de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda asequible en Madrid.

El desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con una discapacidad reconocida del 50%, ha generado conmoción en España.

La adulta mayor fue obligada a abandonar esta semana el departamento del distrito de Retiro, en Madrid, donde vivía desde 1956.

La orden judicial se concretó en el cuarto intento de desalojo, en medio de un amplio operativo policial y pese a la presencia de vecinos y activistas que intentaron impedirlo.

Maricarmen salió del inmueble en camilla y posteriormente fue trasladada en ambulancia.

“He vivido aquí durante 71 años y no quiero irme”, declaró a la prensa.

Un arriendo que superaba su pensión

El origen del conflicto está en el antiguo contrato firmado por su padre en 1956 bajo el régimen de renta antigua, que permitía mantener el alquiler por debajo de los actuales precios del mercado. Tras el fallecimiento de sus padres, Maricarmen no pudo volver a subrogar legalmente ese mismo contrato.

La mujer pagaba alrededor de 500 euros mensuales, mientras que la actual propietaria llegó a plantearle un nuevo contrato por 2.650 euros, posteriormente rebajado a 1.650 euros ($1.813.812 pesos chilenos).

Esta última cifra seguía siendo superior a los 1.350 euros de pensión que recibe cada mes.





El caso movilizó a vecinos y organizaciones en defensa de los arrendatarios. Durante el procedimiento, manifestantes permanecieron detrás del cordón policial y corearon consignas como “Maricarmen, no estás sola”.

Además, una escritora que pidió mantener su identidad en reserva se habría ofrecido a cubrir la diferencia del alquiler, pero la propuesta no prosperó.

También hubo gestiones institucionales para intentar frenar el procedimiento. El Ministerio de Vivienda manifestó su disposición a adquirir el inmueble y respaldó una petición para suspender temporalmente el desalojo, mientras el Ayuntamiento de Madrid afirmó haber ofrecido alternativas habitacionales a la mujer.

Así ha salido Maricarmen de su casa. La imagen de la barbarie. pic.twitter.com/2nqXBWN9Wp — Eva Baroja 🗞 (@eva_baroja) September 22, 2026

Un caso que refleja crisis de vivienda en España

Maricarmen, sin embargo, había asegurado antes del procedimiento que nadie del municipio se había puesto directamente en contacto con ella, una versión que contrastó con lo señalado por las autoridades locales.

La disputa por el departamento se arrastraba desde hace años y terminó este miércoles con su salida definitiva.

El caso ha vuelto a poner en el centro del debate el aumento del precio de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda asequible en Madrid, especialmente entre personas mayores y arrendatarios de larga duración.

La imagen de Maricarmen abandonando en camilla la vivienda en la que pasó gran parte de su vida se convirtió rápidamente en símbolo de las tensiones que atraviesa el mercado habitacional español.