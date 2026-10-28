Extorsionadores que se decían del Tren de Aragua fueron liberados por rebajas de condenas del Gobierno

Los tres condenados recibieron la calificación de comportamiento sobresaliente exigida para acceder a la rebaja. Sin embargo, en prisión acumularon antecedentes por faltas al régimen penitenciario.

Tres ciudadanos venezolanos que se identificaron como integrantes del Tren de Aragua accedieron a las rebajas de condena concedidas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Todos ellos formaban parte de un grupo de cuatro venezolanos que fueron detenidos en diciembre de 2021 en La Serena, según informó esta semana el medio Interferencia.

La banda delictual, consignó, fue desbaratada tras intimidar a mujeres migrantes y exigirles pagos semanales a cambio de permitirles ejercer el comercio sexual.





Si bien no fueron condenados por pertenecer a la organización criminal, sí fueron formalizados por robo con intimidación y porte ilegal de armas prohibidas y municiones.

Franyorkin Aramburu Hernández obtuvo una reducción de nueve meses, mientras que Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi consiguieron rebajas de tres meses cada uno.

Los decretos correspondientes a los dos primeros fueron firmados por el titular de Justicia el 6 de julio y el 4 de septiembre, respectivamente. Mientras que el de Ollarves fue suscrito el 7 de septiembre por el subsecretario de Justicia, Luis Silva.