27/ 10/ 2026 23:03

Rebaja de condena del Gobierno benefició al “Hermano Quelo”: lideró secta religiosa para cometer delitos sexuales

Entre los beneficiados por el Gobierno con la rebaja de su condena figura Luis Caamaño Mora. Un hombre que hace más de dos décadas fue apodado en la Región del Biobío como “Hermano Quelo”, donde formó y lideró una secta en la que cometió graves delitos sexuales contra mujeres. Por esos años, el programa de reportajes “En la Mira” siguió los pasos de este falso predicador que se autodenominaba como un “enviado de Dios”. Además, está el antecedente que fue liberado incluso sin esperar el recurso que había sido presentado.