El calor se toma Santiago hoy: máxima de 28°C y hasta 30°C en un sector de la región Metropolitana

Allison Göhler pronosticó una jornada primaveral para este día en Santiago, pero advirtió por sectores en los que se percibirá mucha más temperatura.

Santiago se prepara para una jornada marcada por el sol y el aumento de las temperaturas, lo que también se reflejará en la zona centro del país.

Así lo adelantó la meteoróloga Allison Göhler, quien explicó que la jornada estará marcada por cielos despejados y temperaturas agradables, producto de una dorsal en altura que favorece el descenso del aire y su posterior calentamiento.

Este miércoles, los termómetros alcanzarán una máxima de 28°C en el centro de la capital , y las condiciones primaverales se extenderán a gran parte de la zona central y sur del país.

“Va a estar con solcito, temperaturas muy cálidas, asociadas a esta dorsal en altura, que hace que este viento descienda y se caliente. Y ayude también a aumentar esa temperatura máxima”, adelantó la meteoróloga sobre esta jornada.

Aumento de temperaturas en Santiago

Durante las primeras horas del día, la temperatura mínima llegó a los 10,2°C en Santiago, pero con el avance del día el panorama cambiará con termómetros hasta los 28°C.

Incluso, en algunos sectores del norte de la región Metropolitana, particularmente en la provincia de Chacabuco, las temperaturas podrían alcanzar los 30°C .

La meteoróloga también destacó que los valores estarán por sobre el promedio habitual para octubre, cuya temperatura máxima normal ronda los 25°C.

“Ojo, estos 28 grados son a la sombra. Por lo tanto, en muchos sectores usted va a sentir mucho calor, sobre todo en el sector norte de la capital, ahí en la provincia de Chacabuco, donde se podrían alcanzar hasta 30 grados. Mientras que en la noche, una noche con algo de nubes, pero con agradables 16°C“, comentó.

En el resto del país, se mantendrán condiciones similares con “la alta presión está posicionada en la zona centro y sur de nuestro país, lo que va a generar que hoy día, por ejemplo, Temuco tenga 26°C, Valdivia 27 °C, Puerto Montt 22 °C“.