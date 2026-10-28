28/ 10/ 2026 09:14

VIDEO | Imágenes muestran la magnitud del fatal choque de trenes en España

Un fatal accidente ferroviario se registró cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, España, luego de que dos trenes de alta velocidad de las compañías Renfe e Iryo colisionaran, provocando que dos vagones cayeran por un terraplén. La emergencia dejó al menos 30 víctimas fatales y numerosos lesionados. Las imágenes muestran la magnitud del impacto, cuyas causas están siendo investigadas por las autoridades, y que obligó a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.