Confirman viaje de Flávio Bolsonaro a EEUU con escala en Argentina: Sería recibido por Donald Trump

Según un comunicado difundido por Migraciones de Argentina, el excandidato presidencial cruzó por el Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, junto a su familia. Luego, abordó un vuelo privado rumbo a Ecuador.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó desde Brasil la noche del martes 27 de octubre y posteriormente abordó un vuelo privado con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.

Según el comunicado difundido durante la madrugada de este miércoles, el excandidato presidencial del Partido Liberal cruzó a las 22:50 horas por el Puente Internacional Tancredo Neves , en la provincia de Misiones. Lo acompañaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza Figueira Bolsonaro.

“Lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país; asimismo, los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”, detalló el gobierno trasandino.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

El vuelo privado con destino a Guayaquil

De acuerdo con Migraciones, a las 23:30 horas, cuarenta minutos después del ingreso, la familia abordó una aeronave privada despachada por la compañía Baires Fly S.A. El plan de vuelo consignaba como destino la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

En paralelo, CNN confirmó que Estados Unidos habría aprobado el ingreso de Bolsonaro y su familia. En una escueta declaración a la prensa, el presidente Donald Trump afirmó: “Bueno, yo lo aprobaría. Creo que son buenas personas. Las elecciones fueron muy extrañas y me parecieron terribles”.

El viaje ocurre en medio de investigaciones judiciales contra el hijo de Jair Bolsonaro. Una de las pesquisas apunta al financiamiento de “Dark Horse”, película biográfica sobre su padre, y a movimientos financieros vinculados al exbanquero Daniel Vorcaro, del Banco Master.