“Quería vengarse”: imputado expuso supuestos planes de Benjamín Galdámez antes del crimen

Mientras la policía continúa la exhaustiva búsqueda del cuerpo, la fiscalía destacó parte del testimonio que entregó el autor confeso ante el Ministerio Público y reveló una conversación que habría tenido con el joven.

Nuevos antecedentes salieron a la luz en la investigación por la desaparición y homicidio de Benjamín Galdámez, el joven de 19 años que fue visto por última vez el pasado martes 20 de octubre.

La causa dio un vuelco con la detención y prisión preventiva de Vladimir Gordillo, apodado “Vladi”, un excompañero de colegio del joven que confesó el crimen, mientras las policías continúan las labores para dar con el paradero del cuerpo de la víctima.

Ahora, tras la audiencia de formalización del imputado, la fiscal Yasne Pastén, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, reveló pasajes claves del testimonio entregado por el acusado.

De acuerdo con la persecutora, Gordillo afirmó en sus declaraciones que la propia víctima le habría solicitado ayuda explícita para conseguir un arma de fuego, asegurando que el joven tenía intenciones de vengarse de terceras personas.





“El imputado dice que la víctima Benjamín le pidió que le ayudara a conseguir un arma, una pistola, porque supuestamente quería vengarse de ciertas personas“, detalló.

No obstante, la representante del Ministerio Público aclaró que “desde dónde se obtuvo el arma y qué pasó con el arma es un tema que no está esclarecido en este momento“, manteniendo la búsqueda del elemento utilizado.

Imputado admitió haber usado arma de fuego

A pesar de las dudas en torno al origen del armamento, la fiscalía confirmó que el imputado admitió haber percutado el disparo contra el joven de 19 años.

“Lo que sí es cierto es que de acuerdo a la declaración del imputado, él le habría disparado a la víctima, es decir, el arma homicida fue un arma de fuego“, enfatizó Pastén.

La persecutora sostuvo además que las primeras pistas sobre la participación del excompañero surgieron tras la denuncia por presunta desgracia interpuesta por la familia.

Al difundir el caso en redes sociales, cercanos a la víctima comenzaron a recibir información que apuntaba a que Benjamín estaba fallecido y que un sujeto conocido como “Vladi” estaba involucrado.