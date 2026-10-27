27/ 10/ 2026 22:55

EXCLUSIVO | Video mostraría al autor confeso del crimen de Benjamín Galdámez

En prisión preventiva quedó el autor confeso del crimen de Benjamín Galdámez, joven de 19 años que fue reportado como desaparecido por su familia hace una semana. Aunque ya hay un imputado por su homicidio, su cuerpo aún no ha sido encontrado y la Fiscalía no descarta la participación de otros sujetos en el crimen. CHV Noticias accedió a un registro exclusivo donde se ve saliendo solo desde el Zanjón de la Aguada al detenido.