¿Quién es Vladimir Gordillo? Lo que se sabe del amigo que confesó crimen de Benjamín Galdámez

Según los antecedentes expuestos en CHV Noticias, el sujeto de 20 años reconoció que le habría disparado y posteriormente lo habría lanzado al Zanjón de la Aguada. Sin embargo, su cuerpo sigue sin aparecer.

Un excompañero de colegio de Benjamín Galdámez permanece detenido tras confesar su participación en el homicidio del joven de 19 años, cuyo rastro se perdió el martes 20 de octubre.

Según los antecedentes expuestos en CHV Noticias, reconoció que le habría disparado y posteriormente habría lanzado su cuerpo al Zanjón de la Aguada.

Se trata de Vladimir Gordillo, quien fue compañero de Benjamín hasta aproximadamente primero medio . Ambos mantenían un emprendimiento de venta de relojes, aunque la familia señaló que habían pasado años sin verse.

La noche de su desaparición, Benjamín le dijo a su madre que estaba con su amigo y que pronto regresaría: “Voy para la casa, estaba tomando once… Ahora me voy a pedir un Uber para la casa. Llego como en diez minutos”, señaló en el último audio que le envió.

Sin embargo, no volvió y dejó de responder las llamadas y los mensajes.





¿Quién es el amigo que confesó el crimen de Benjamín?

Según su historial policial, Gordillo había sido formalizado anteriormente por delitos de tráfico, robo y amenazas.

Junto a lo anterior, mantenía las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país.

La primera de ellas habría estado vigente la noche de la desaparición de Benjamín y no habría sido cumplida.

La familia también relató que, cuando lo contactaron para preguntarle por el joven, aseguró que su amigo se había retirado en un vehículo de aplicación móvil y manifestó desconocer su paradero.

Su reacción les llamó la atención después de enterarse de la confesión.





“Se han entrevistado a varias personas. El día de ayer se entrevistó a quien habría sido la última persona que estuvo con la víctima. Yo le tomé declaración y, en definitiva, él ha confesado un delito de homicidio ”, explicó la fiscal Yane Pastén, de la Fiscalía Occidente.

Además, precisó que la detención fue declarada legal y se amplió por tres días, por lo que la audiencia de formalización quedó fijada para el martes.

Mientras el móvil del presunto crimen permanece bajo investigación, los equipos continúan buscando a Benjamín en el Zanjón de la Aguada y el río Mapocho, con dificultades por la fuerza del caudal.

La Fiscalía también informó diligencias de análisis de tráfico telefónico y georreferenciación de los celulares de la víctima y del imputado para acotar el rastreo.