25/ 10/ 2026 22:47

¿Dónde está Benjamín Galdámez? Joven de 19 años cumplirá una semana desaparecido y ya hay un detenido

Este martes 20 de octubre desapareció Benjamín Galdámez, un joven de 19 años de la comuna de Maipú, y ya se encuentra una persona detenida, Vladimir Gordillo, ex compañero de colegio que confesó haber asesinado a su amigo y luego lanzado su cuerpo al canal. Hasta el momento siguen los trabajos de los equipos tácticos se han concentrado a lo largo del Zanjón de la Aguada y el Mapocho. Mientras tanto, CHV Noticias investigó quién es el autor confeso y a qué se debe la medida cautelar que tuvo recientemente.