26/ 10/ 2026 08:51

Lo asesinaron con más de 20 disparos: hombre fue acribillado tras balacera cerca de la Vega Central

Un hombre murió tras un ataque a balazos en la intersección de Juárez Larga con Juárez Corta, en Recoleta, cerca de la Vega Central, donde la Policía de Investigaciones (PDI) encontró más de 20 evidencias balísticas. Según los antecedentes preliminares, los atacantes habrían llegado en un vehículo y utilizado un arma automática, aunque todavía se investiga si la víctima viajaba con ellos o se encontraba previamente en el lugar. La Fiscalía y la Brigada de Homicidios trabajan para ratificar la identidad del fallecido y revisan cámaras de seguridad para esclarecer la dinámica del crimen. Hasta el momento no hay detenidos.