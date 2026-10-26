Las redes sociales se han teñido de luto tras el repentino deceso de Komanche, un creador de contenidos oriundo de El Salvador que alcanzó fama mundial al trabajar con AuronPlay y El Rubius.

El mundo del streaming en Latinoamérica se encuentra de luto con la muerte de Komanche, un reconocido influencer oriundo de El Salvador que cuenta con una comunidad de cerca de 800 mil seguidores en Instagram.

La lamentable noticia fue confirmada por su propio representante, Byron Reyes: “Gente, esto es muy fuerte. Al parecer Komanche falleció en Monterrey. Internet está repleto de la noticia“, escribió en sus historias.

Poco después publicó un nuevo mensaje tras conversar con los seres queridos del creador de contenidos. “Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia” , aclaró en la plataforma.

Posteriormente, añadió que “el bullying a cualquier escala no es un juego”.

Mediante una fotografía que se tomó con el salvadoreño, cuando este último apenas tenía 4.000 seguidores, recordó su amistad y los proyectos que ambos tenían planificados para el futuro.





“Te prometo que rendiré tributo por todo lo que hiciste y lo mucho que inspiraste“, manifestó. “Teníamos dos proyectos que me duele la vida entera que no se hagan (y no por el proyecto como tal), sino porque ahí iban depositados los sueños de ambos”.

El representante, finalmente, destacó el vínculo de Komanche con su país de origen, pues aseguró que “siempre quiso a su país de manera increíble” y lo calificó como uno de los “máximos embajadores” de El Salvador en internet.

“Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha logrado en esta industria, y es el cariño de todos los que la conforman“, añadió en sentida y emotiva su despedida.

“En internet TODOS creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro, espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar a los demás“, cerró.

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Luces y sobras del éxito: quién fue Komanche

Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, acumulaba 1.7 millones de seguidores en Twitch y su despegue ocurrió entre 2020 y 2022 con transmisiones en directo de Just Chatting, vlogs y juegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite

En ese periodo estableció colaboraciones con Fernanfloo, otro creador salvadoreño, lo que le dio notoriedad en Centroamérica. También trabajó con Ibai Llanos, lo que amplió su alcance fuera de la región.

Sin embargo, el proyecto que lo lanzó al estrellato cibernético definitivo fue su rol como ideólogo y coorganizador de los Squid Craft Games, competencia dentro de Minecraft inspirada en El juego del calamar y desarrollada junto con AuronPlay y El Rubius.

En octubre de 2023, tras un largo silencio en redes, publicó un video en el que confesó graves problemas de salud mental, pues contó que en 2014 le fue diagnosticado un trastorno bipolar y trastorno maniaco depresivo.

Un año antes, reveló en el registro, y tras un periodo de éxito, dejó la medicación y luego enfrentó una acumulación de crisis: una campaña de odio en redes, el fracaso de un proyecto y un diagnóstico de trombosis grave.